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19.10.2018, 07:35

Италия стоит на своем: Санкции против РФ должны быть временными

Италия стоит на своем: Санкции против РФ должны быть временными - Фото
Джузеппе Конте (фото - Getty Images)

При этом премьер Италии признает, что в одиночку отменить санкции против России у них не получится

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции против России должны быть временным явлением. Об этом сообщает Deutsche Welle

При этом Конте признал, что Италия сама не в состоянии реформировать систему санкций ЕС. 

"Мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом", - считает итальянский премьер. 

Накануне стало известно, что ЕС может ввести против России новые санкции - из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее украинский посол в Италии Евгений Перелыгин заявлял, что отмена санкций ЕС против России – официальный курс действующего правительства Италии.

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Теги: Россия, санкции, италия
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