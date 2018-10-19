Италия стоит на своем: Санкции против РФ должны быть временными

Джузеппе Конте (фото - Getty Images)

commenthover

При этом премьер Италии признает, что в одиночку отменить санкции против России у них не получится

Реклама

Реклама

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции против России должны быть временным явлением. Об этом сообщает Deutsche Welle.

При этом Конте признал, что Италия сама не в состоянии реформировать систему санкций ЕС.

"Мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом", - считает итальянский премьер.

Накануне стало известно, что ЕС может ввести против России новые санкции - из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее украинский посол в Италии Евгений Перелыгин заявлял, что отмена санкций ЕС против России – официальный курс действующего правительства Италии.