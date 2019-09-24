Нормандский формат. Зеленский и Меркель поговорили о встрече

Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Сегодня на 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Офис президента.

Стороны обсудили состояние подготовки ко встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Канцлер подчеркнула неизменность поддержки со стороны Германии усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандской формате для достижения эффективных результатов.

Ранее сегодня Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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