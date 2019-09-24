Зеленский из Нью-Йорка: Хочу пригласить Трампа в Украину - видео

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Президент выразил надежду, что в ближайшие год-два в Украину будут приезжать американские и европейские лидеры

Президент Владимир Зеленский в видеокомментарии из Нью-Йорка заявил, что намерен пригласить в Украину президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что внимание мирового сообщества привлекают быстрые реформы, которые проводит новая власть Украины, и успех в возвращении моряков и других граждан, удерживавшихся Россией.

Зеленский отметил, что все ожидают его встреча с Трампом.

"Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", - отметил Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что в ближайшие год-два в Украину будут приезжать американские и европейские лидеры.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украина. Надо верить не словам, а глазам", - добавил он.

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Теги: Владимир Зеленский, нью-йорк, дональд трамп
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