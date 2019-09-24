Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Трампом: видео

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал, чего ожидает от США и американского президента Дональда Трампа. Комментарий Зеленский озвучил журналистам Громадського.

Зеленский отметил, что перед встречей с Трампом у него запланировано еще 10 встреч с руководителями других стран.

Говоря о предстоящих переговорах с американским лидером, президент Украины сказал, что "готов ко всему".

"Мы ожидаем поддержки. Не нужна просто помощь, мы и так с вами сильное государство, самое большое в Европе, у нас очень умные люди. Хочется, чтобы США всегда поддерживали Украину, курс Украины в борьбе с агрессией, войной. Мне кажется, что все так и есть и все к тому идет", - сказал Зеленский, выразив убеждение в "теплой встрече".

Ранее Трамп уже озвучил, чего ждет от Зеленского и Украины. Зеленский же сказал, что рассчитывает с американским коллегой на "мощную встречу".

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