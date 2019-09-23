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Трамп сказал, чего ожидает от Зеленского и Украины

Трамп сказал, чего ожидает от Зеленского и Украины - Фото
Трамп в Пенсильвании - Twitter
23.09.2019, 19:21

В ближайшие дни состоится встреча Зеленского и Трампа в США

Американский президент Дональд Трамп в преддверии встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что ждет от него и страны в целом больше честности. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Мы хотим честности от страны и от нового президента. Мы хотим увидеть больше честности от Украины. Мы поддерживаем эту страну и хотим увидеть, что страна честная", - сказал Трамп.

Он отметил также важность ведения разговора о коррупции. "Если вы не говорите о коррупции, зачем давать деньги стране, которую ты считаешь коррупционной?", - отметил президент США. И добавил: Зеленского избрали в том числе за намерения остановить коррупцию в Украине, "поэтому важно по возможности поговорить с кем-то о коррупции".

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