Трамп сказал, чего ожидает от Зеленского и Украины

Трамп в Пенсильвании - Twitter

Американский президент Дональд Трамп в преддверии встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал, что ждет от него и страны в целом больше честности. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Мы хотим честности от страны и от нового президента. Мы хотим увидеть больше честности от Украины. Мы поддерживаем эту страну и хотим увидеть, что страна честная", - сказал Трамп.

Он отметил также важность ведения разговора о коррупции. "Если вы не говорите о коррупции, зачем давать деньги стране, которую ты считаешь коррупционной?", - отметил президент США. И добавил: Зеленского избрали в том числе за намерения остановить коррупцию в Украине, "поэтому важно по возможности поговорить с кем-то о коррупции".

23-26 сентября Зеленский посетит США с рабочим визитом.

посетит В начале сентября в СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку-2020 через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена , который якобы связан с коррупцией в газовой компании Украины.

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