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Зеленский на встрече с диаспорой рассказал, чего ждет от Трампа

Зеленский на встрече с диаспорой рассказал, чего ждет от Трампа - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
24.09.2019, 07:00

На встрече президента с представителями диаспоры обсуждались территориальная целостность Украины и защита идентичности

Президент Владимир Зеленский хочет услышать от президента США Дональда Трампа, каков его план в отношении Украины. Об этом корреспонденту Укринформа рассказал президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей после встречи Зеленского с представителями диаспоры.

Встреча прошла в Украинском институте Америки сразу после прилета Зеленского в США. "Президент был очень открыт с нами... Он открыто пояснил нам некоторые свои планы, в частности, по Донбассу, Крыму", - рассказал Футей. По словам президента УККА, на встрече Зеленский заверил собеседников, что видит свой путь в защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех украинских территорий, изгнании врага, оккупировавшего Украину.

Зеленский рассказал собеседникам, что ожидает от президента США прежде всего открытости. "Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа - каков его план по Украине", - сообщил Футей.

По его словам, Зеленский также говорил о своем видении роли американской диаспоры, в том числе - в общении с американской властью о дальнейшем развитии Украины.

Футей считает, что в то время, когда Украина оказалась в эпицентре противостояния американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы и республиканцы, и демократы в дальнейшем поддерживали Украину, - так, как это всегда было до сих пор".

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Владимир Зеленский дональд трамп Андрей Футей
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