Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео речи президента

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Президент назвал два барьера на пути развития Украины: это сопротивление реформам и агрессия России

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь прекращения войны, установления мира и возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил во время участия в диалоге лидеров на саммите ООН по целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул Зеленский.

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Видео: НикВести

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Теги: Владимир Зеленский, ООН, Генеральная ассамблея
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