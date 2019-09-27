У Путина отреагировали на идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о направлении в Донбасс белорусского миротворческого контингента должны оценивать якобы сами участники "конфликта". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников "конфликта" к такому предложению (он имеет в виду власть Украины и боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР, - ред.)", - сказал Песков.

Песков добавил, что "в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет".

заявил о готовности предоставить миротворцев для контроля за украинско-российской границей в Донбассе. 26 сентября Лукашенко

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