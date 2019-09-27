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У Путина отреагировали на идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

У Путина отреагировали на идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)
27.09.2019, 11:42

У президента страны-агрессора России прокомментировали предложение лидера Беларуси о миротворцах в Донбассе

Предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о направлении в Донбасс белорусского миротворческого контингента должны оценивать якобы сами участники "конфликта". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников "конфликта" к такому предложению (он имеет в виду власть Украины и боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР, - ред.)", - сказал Песков.

Песков добавил, что "в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет".

  • 26 сентября Лукашенко заявил о готовности предоставить миротворцев для контроля за украинско-российской границей в Донбассе.

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