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Лукашенко: Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом

Лукашенко: Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
08.10.2019, 11:40

Президент Беларуси призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину самостоятельно решать конфликт в Донбассе. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил прогресс в разрешении конфликта в Донбассе, но вместе с тем призвал страны Европы принимать более активное участие, чтобы урегулировать ситуацию окончательно: "Если кто-то думает, что лед тронулся, - нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс".

"Почему? Потому что мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве? Там определенные силы используют этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует - ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко вспомнил и о недавнем визите в Житомир: "С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем <...> Нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в наследство. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем". 

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Владимир Зеленский александр лукашенко
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