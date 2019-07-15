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15.07.2019, 13:10

Лукашенко ответил на приглашение Зеленского посетить Житомир

Лукашенко ответил на приглашение Зеленского посетить Житомир - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

По мнению посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, Форум регионов в Житомире станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился приехать в Житомир по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом передает Белта, ссылаясь на слова посла Беларуси в Украине Игоря Сокола. 

"Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие", - заявил дипломат. 

Комментируя экономические отношения Беларуси и Украины, посол охарактеризовал их как позитивные, добавив, что страны "двигаются в правильном направлении, но не с такой скоростью, как хотелось бы". 

Также Сокол заявил, что авторитет минской площадки для проведения переговоров по Донбассу "очень велик", о чем свидетельствует недавнее обращение Зеленского с предложением провести очередные переговоры по ситуации в Украине в Минске.

Форум регионов в Житомире состоится осенью. 

Ранее Зеленский заявил, что Украина всегда будет придавать приоритетное значение отношениям с Беларусью. 

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Теги: Владимир Зеленский, Житомир, форум регионов, Лукашенко Александр
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