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03.07.2019, 19:49

Зеленский заявил, что отношения с Беларусью для Украины приоритет

Зеленский заявил, что отношения с Беларусью для Украины приоритет - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент поздравил Александра Лукашенко и белорусов с Днем независимости

Президент Владимир Зеленский в поздравлении главы Беларуси Александра Лукашенко и народа этой страны с Днем независимости заявил, что укреплению отношений между официальными Киевом и Минском "Украина всегда будет придавать приоритетное значение". Об этом сказано в перечне поздравлений, опубликованном пресс-службой Лукашенко.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог…", - говорится в процитированном поздравлении.

Также сообщается, что с Днем независимости Беларусь поздравил второй президент Украины Леонид Кучма.

15 июня Зеленский поздравил главу США Дональда Трампа с днем рождения, пожелав "продолжать заставлять мир вращаться".

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Теги: Владимир Зеленский, александр лукашенко
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