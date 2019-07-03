Зеленский заявил, что отношения с Беларусью для Украины приоритет

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский в поздравлении главы Беларуси Александра Лукашенко и народа этой страны с Днем независимости заявил, что укреплению отношений между официальными Киевом и Минском "Украина всегда будет придавать приоритетное значение". Об этом сказано в перечне поздравлений, опубликованном пресс-службой Лукашенко.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог…", - говорится в процитированном поздравлении.

Также сообщается, что с Днем независимости Беларусь поздравил второй президент Украины Леонид Кучма.



15 июня Зеленский поздравил главу США Дональда Трампа с днем рождения, пожелав "продолжать заставлять мир вращаться".