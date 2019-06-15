"Заставляйте мир вращаться". Зеленский поздравил Трампа

Президент Владимир Зеленский поздравил главу США Дональда Трампа с днем рождения, написав пост в Twitter.
В посте Зеленский тегнул страницу Трампа.
"С днем рождения, президент Дональд Трамп. Желаю вам продолжать заставлять мир вращаться!", - написал он.
Трампу сегодня исполняется 73 года.
1 июня Зеленский поблагодарил президента США Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
По словам посла Украины в США Валерия Чалого, визит Зеленского в США и его встреча с американским лидером возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля.
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