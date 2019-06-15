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15.06.2019, 08:28

"Заставляйте мир вращаться". Зеленский поздравил Трампа

"Заставляйте мир вращаться". Зеленский поздравил Трампа - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президенту США исполняется 73 года

Президент Владимир Зеленский поздравил главу США Дональда Трампа с днем рождения, написав пост в Twitter.

В посте Зеленский тегнул страницу Трампа.

"С днем рождения, президент Дональд Трамп. Желаю вам продолжать заставлять мир вращаться!", - написал он.

 

Трампу сегодня исполняется 73 года.

1 июня Зеленский поблагодарил президента США Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. 

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, визит Зеленского в США и его встреча с американским лидером возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля. 

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Теги: Владимир Зеленский, дональд трамп
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