Зеленский поблагодарил Трампа за предложение посетить США

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщает Администрация президента в Facebook.

"Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран", - сказано в сообщении АП.

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что новая украинская власть заслуживает поддержки в вопросе проведения реформ. Помпео обсудил с Маасом проблемы Украины в контексте агрессии России.

Вчера сообщалось, что Зеленский принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона и в ближайшее время посетит Париж.