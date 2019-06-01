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01.06.2019, 12:25

Зеленский поблагодарил Трампа за предложение посетить США

Зеленский поблагодарил Трампа за предложение посетить США - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

АП сообщает, что Зеленский поблагодарил президента США за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщает Администрация президента в Facebook.

"Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран", - сказано в сообщении АП.

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что новая украинская власть заслуживает поддержки в вопросе проведения реформ. Помпео обсудил с Маасом проблемы Украины в контексте агрессии России. 

Вчера сообщалось, что Зеленский принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона и в ближайшее время посетит Париж.

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Теги: Владимир Зеленский, дональд трамп
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