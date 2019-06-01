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01.06.2019, 07:45

МИД Германии: Новая власть Украины заслуживает поддержки Запада

МИД Германии: Новая власть Украины заслуживает поддержки Запада - Фото
Майк Помпео, Хайко Маас (фото - EPA)

Министр иностранных дел Германии и госсекретарь США обсудили Украину в контексте смены власти и российской агрессии

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что новая украинская власть заслуживает поддержки в вопросе проведения реформ. Об этом сообщает Голос Америки.

"…новый президент и новое правительство заслуживает нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и мы работаем с другими странами Большой семерки над достижением этой цели", - прокомментировал Маас итоги визита в Киев и встречи с президетом Владимиром Зеленским при участии министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Маас подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в том числе и в вопросах Украины. “Это также справедливо для минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в нормандской формате, или на других уровнях", - сказал Маас.

Помпео обсудил с Маасом проблемы Украины в контексте агрессии России. Он выразил надежду, что немецкое правительство предпримет шаги, оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО.Помпео поблагодарил Германии за сотрудничество в вопросе санкций, которые наказывают Россию за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании.

Вчера сообщалось, что президент Владимир Зеленский принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона и в ближайшее время посетит Париж. 

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Теги: Хайко Маас, Майк Помпео
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