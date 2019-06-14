Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира

Джон Болтон (фото - EPA)

Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для достижения мира в Донбассе. Об этом сообщил в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Болтон отметил, что достижение мира в Донбассе - важный шаг в налаживании отношений США и России.

"Представитель Волкер и я встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира в Донбассе - ключевого шага для налаживания отношений США и России", - сказал он.

По его словам, что важно, чтобы "Россия внесла свой вклад в разрешение ситуации в Донбассе и приняла серьезное участие".

Дорожную карту президента Владимира Зеленского по войне в Донбассе и освобождению пленных пока не будут делать публичной.

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