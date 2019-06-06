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06.06.2019, 18:19

В АП заявили, что пока не опубликуют дорожную карту по Донбассу

В АП заявили, что пока не опубликуют дорожную карту по Донбассу - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

По словам Мендель, пока публиковать карту рано и необходимо обсудить ее с европейскими партнерами

Дорожную карту президента Владимира Зеленского по войне в Донбассе и освобождению пленных пока не будут делать публичной, сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их наперед. Публиковать карту слишком рано – это вопрос безопасности", - заявила она.

Еще одна причина – необходимость согласовать карту с европейскими партнерами в рамках нормандского формата. "Поэтому до 19 июня мы не хотели бы публиковать дорожную карту", - подытожила Мендель.

При этом она отметила, что "перед Украиной стоят две самые главные задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев".

Ранее сегодня Мендель также заявила, что представитель Украины в трехсторонней контактной группы Леонид Кучма не призывал ВСУ запретить ответный огонь, а говорил об обоюдном обязательстве.

 

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, дорожная карта
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