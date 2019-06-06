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06.06.2019, 17:44

У Зеленского пояснили позицию о "прекращении огня" в Донбассе

У Зеленского пояснили позицию о "прекращении огня" в Донбассе - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Мендель заявила, что фраза Кучмы была вырвана из контекста

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала пояснение о переговорах по прекращению огня в Донбассе в связи с высказыванием представителя Украины в трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы.

"Президент Владимир Зеленский хочет мира. Постоянное и длительное прекращение огня на Донбассе – это ключевой вопрос возвращения мира. Вчерашняя встреча в Минске дала сдержанный оптимизм по дальнейшему урегулированию военного конфликта", - написала она.

При этом Мендель отмечает, что "в новостях возникло много интерпретаций по переговорам". Пресс-секретарь уточняет, Кучма "никогда не говорил, что украинским военным нельзя открывать огонь в ответ". "Фраза, которая разошлась в медиа, вырвана из контекста. В контексте шла речь о том, что это обоюдное обязательство", - утверждает Мендель.

5 июня Кучма заявил, что, при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. 

Председатель парламента Андрей Парубий сегодня назвал такое решение "путем капитуляции".

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Теги: война, Донбасс, прекращение огня, леонид кучма
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