У Зеленского пояснили позицию о "прекращении огня" в Донбассе

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала пояснение о переговорах по прекращению огня в Донбассе в связи с высказыванием представителя Украины в трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы.

"Президент Владимир Зеленский хочет мира. Постоянное и длительное прекращение огня на Донбассе – это ключевой вопрос возвращения мира. Вчерашняя встреча в Минске дала сдержанный оптимизм по дальнейшему урегулированию военного конфликта", - написала она.

При этом Мендель отмечает, что "в новостях возникло много интерпретаций по переговорам". Пресс-секретарь уточняет, Кучма "никогда не говорил, что украинским военным нельзя открывать огонь в ответ". "Фраза, которая разошлась в медиа, вырвана из контекста. В контексте шла речь о том, что это обоюдное обязательство", - утверждает Мендель.

5 июня Кучма заявил, что, при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Председатель парламента Андрей Парубий сегодня назвал такое решение "путем капитуляции".