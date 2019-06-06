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06.06.2019, 11:03

Парубий о позиции Зеленского "не стрелять": Путь к капитуляции

Парубий о позиции Зеленского "не стрелять": Путь к капитуляции - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Рады Андрей Парубий сказал, что президент Владимир Зеленский "должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам"

Инициатива президента Владимира Зеленского запретить украинским военным стрелять в ответ, которую озвучил в Минске второй президент Леонид Кучма, - это путь к капитуляции. Об этом заявил, открывая заседание Рады, спикер парламента Андрей Парубий, передает LIGA.net.

Он назвал это тревожной информацией и напомнил, "когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора - наших погибших становится все больше".

"Мы пять лет ведем национально-освободительную войну, и я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, это путь к капитуляции. И мы не допустим капитуляции Украины перед российским агрессором", - заявил Парубий, отметив, что это позиция украинского народа.

"Президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость", - добавил глава парламента.

21 мая новый глава АП Богдан заявил, что Зеленский, который позже объяснил свою позицию, планирует референдум по мирным договоренностям с РФ. 28 мая его представитель в Раде сказал, что законопроект готовы внести.

Пятый президент Порошенко назвал это попыткой капитуляции. Вице-премьер-министр Кириленко считает, что на плебисците примут выгодные Кремлю решенияМэр Львова Садовый уверен, что референдум - шаг к автономии Донбасса и призвал Зеленского к ответу. Нардеп Тимошенко также заявила, что референдум недопустим. Лидер партии Голос Вакарчук сказал, что это "перекладывание ответственности на народ".

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, Донбасс, прекращение огня, капитуляция, леонид кучма
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