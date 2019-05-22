Вакарчук о референдуме по России: Опасно и безответственно

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Выносить вопрос национальной безопасности на референдум, когда идет война - причем не только на фронте, но и информационная - опасно и безответственно. Об этом заявил в Facebook лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" в Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика", - написал Вакарчук.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он также сказал, что АП не будет озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ. В Кремле заявили, что вопрос такого референдума - это внутреннее дело Украины.

Пятый президент Петр Порошенко назвал проведение подобного реферндума попыткой капитуляции перед Россией.