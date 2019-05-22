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22.05.2019, 14:09

Кремль ответил на идею Зеленского о референдуме по диалогу с РФ

Кремль ответил на идею Зеленского о референдуме по диалогу с РФ - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)

Дмитрий Песков назвал референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины

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Власти страны-оккупанта считают внутренним делом Украины референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести президент Владимир Зеленский, но ждут позитивного для себя результата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает рупор Кремля ТАСС.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией".

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В Москве ждут конкретных шагов от Украины для "улучшения" отношений, но пока их не видят: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Читайте также: Референдум в обмен на бабло

21 мая новый глава АП Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский планирует референдум по вопросу мирных договоренностей с Россией. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что на плебисците принять выгодные Кремлю решения.

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Теги: Владимир Зеленский, дмитрий песков, кремль, диалог, референдум
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