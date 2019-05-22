На референдуме о мире с РФ примут выгодные ей решения - Кириленко

Вячеслав Кириленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что на референдуме о мирных договоренностях с Россией могут принять выгодные Кремлю решения. Об этом он написал в Twitter.

"Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является целью Кремля. Остальное для них – дело техники", – считает Кириленко.

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Вчера, 21 мая, глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу мирных договоренностей с Россией. "Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сказал Богдан.

Позже на просьбу ведущего он уточнил, что на референдум будет выноситься не формат переговоров, а "конечное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки проблемные для восприятия теми или другими, оно может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы само общество, сам народ принял такое решение".

Ранее сегодня сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели совместный телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и подвергли критике его "паспортный указ".

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