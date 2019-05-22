Порошенко: Референдум о переговорах с РФ - попытка капитуляции

Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Референдум об отношениях с Россией - это неудачный экспромт или попытка капитуляции, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, посоветовав команде главы государства Владимира Зеленского объяснить свою позицию по референдуму. Об этом Порошенко сказал в комментарии журналистам, передает кореспондент LIGA.net.

Порошенко отметил, что был неприятно удивлен предложением решить на референдуме вопрос мирных соглашений с РФ. "В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а не мирное соглашение. Я советовал бы команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были неудачным экспромтом или сознательным шагом, который угрожает суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что, по его мнению, нужно сохранять позиции последних пяти лет.

"Украина - превыше всего. Россия - агрессор. Санкции против Росии должны сохраняться, пока Россия не уберет войска с нашей территории. Мировая солидарность вокруг Украины должна быть крепкой, как при Порошенко", - пояснил он.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он также сказал, что АП не будет озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ.

В Кремле заявили, что вопрос такого референдума - это внутреннее дело Украины.

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