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05.06.2019, 13:03

38% украинцев хотят замороженного конфликта в Донбассе: опрос

38% украинцев хотят замороженного конфликта в Донбассе: опрос - Фото
Фото: пресс-служба ООС

Опрос показал, что Россию агрессором считают 65% украинцев, а 27% - противоположного мнения

Продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всей захваченной Россией территории Донбасса поддерживают 18% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

Более 60% украинцев выступают за дипломатические пути решения проблемы войны в Донбассе. Из них 38% участников опроса хотят прекращение военных действий и замораживания конфликта, 22% - дали бы этим территориям самостоятельный или федеративный статус в составе Украины. Только 5% респондентов за полное отделение Донбасса.

Примечательно, что продолжение военных действий до победы Украины поддерживают больше симпатии партии пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность. У сторонников политсилы Слуга народа действующего главы государства Владимира Зеленского больше склоняются к прекращению боев и замораживанию конфликта.

Смотрите также: Популярность Слуги народа выросла еще больше: опрос Рейтинга

Опрос проведен с 29 мая по 3 июня среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

21 мая новый глава АП Богдан заявил, что Зеленский планирует референдум по мирным договоренностям с РФ. Президент объяснил свою позицию. 28 мая его представитель в Раде сказал, что законопроект готовы внести.

Вице-премьер-министр Кириленко считает, что на плебисците примут выгодные Кремлю решения. Пятый президент Порошенко назвал это попыткой капитуляции. Мэр Львова Садовый уверен, что референдум - шаг к автономии Донбасса и призвал Зеленского к ответу. Нардеп Тимошенко также заявила, что референдум недопустим. Лидер партии Голос  и музыкант Вакарчук сказал, что это "перекладывание ответственности на народ".

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Теги: Слуга народа, Донбасс, выборы, переговоры, опрос
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