Фото: пресс-служба ООС

Продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всей захваченной Россией территории Донбасса поддерживают 18% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

Более 60% украинцев выступают за дипломатические пути решения проблемы войны в Донбассе. Из них 38% участников опроса хотят прекращение военных действий и замораживания конфликта, 22% - дали бы этим территориям самостоятельный или федеративный статус в составе Украины. Только 5% респондентов за полное отделение Донбасса.

Примечательно, что продолжение военных действий до победы Украины поддерживают больше симпатии партии пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность. У сторонников политсилы Слуга народа действующего главы государства Владимира Зеленского больше склоняются к прекращению боев и замораживанию конфликта.

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Опрос проведен с 29 мая по 3 июня среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

21 мая новый глава АП Богдан заявил, что Зеленский планирует референдум по мирным договоренностям с РФ. Президент объяснил свою позицию. 28 мая его представитель в Раде сказал, что законопроект готовы внести.

Вице-премьер-министр Кириленко считает, что на плебисците примут выгодные Кремлю решения. Пятый президент Порошенко назвал это попыткой капитуляции. Мэр Львова Садовый уверен, что референдум - шаг к автономии Донбасса и призвал Зеленского к ответу. Нардеп Тимошенко также заявила, что референдум недопустим. Лидер партии Голос и музыкант Вакарчук сказал, что это "перекладывание ответственности на народ".