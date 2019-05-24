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24.05.2019, 09:13

Тимошенко озвучила свою позицию по референдуму о мире с Россией

Тимошенко озвучила свою позицию по референдуму о мире с Россией - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины считает, что сейчас "референдумы невозможны", но самое время надавить всем миром на Кремль, чтобы там пошли на переговоры о мире

Украине следует настаивать на ужесточении санкции Запада против России, а не думать о проведении референдума о мирном процессе со страной-оккупантом. Об этом вчера вечером в программе Право на владу на канале 1+1 заявила лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Она считает такой референдум "прекрасной идеей", но "не в случае достижения мира в этой войне".

По мнению нардепа, прошлая власть якобы неэффективно вела переговоры; с кем именно - со страной-оккупантом или международными партнерами, она не уточнила.

Поэтому, считает Тимошенко, нужно "немедленно садиться за правильный стол переговоров - без капитуляций". "Потому что Украине нужен мир как предпосылка нашего становления и нашего выздоровления", - добавила она.

"Референдум недопустим", - резюмировала Тимошенко.

Читайте мнение: Референдум в обмен на бабло

21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет вынести на "народный референдум" вопрос о мире с РФ. Богдан сказал, что Банковая не будет озвучивать, какие красные линии готова переступить на переговорах с РФ. Зеленский позже заявил, что такой плебисцит "не имеет законодательной инициативы, это способ выяснить мнение общества".

Порошенко и Садовый считают эту идею попыткой капитуляцииВакарчук уверен, что это "опасно и безответственно"; он напомнил, чем закончился референдум по Brexit. В Кремле тоже отреагировали.

Читайте также: "Рано или поздно Россия согласится". Интервью Богдана – за минуту

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Теги: агрессия России, переговоры, война в донбассе, оккупация, юлия тимошенко, референдум
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