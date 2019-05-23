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23.05.2019, 11:06

Садовый призвал Зеленского к ответу: Референдум - это капитуляция

Садовый призвал Зеленского к ответу: Референдум - это капитуляция - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Андрей Садовый призвал Владимира Зеленского не перекладывать "непростые задачи на измученное войной и бедностью общество"

Мэр Львова и лидер партии Самопомощь Андрей Садовый назвал идею президента Владимира Зеленского о референдуме по мирным договоренностям со страной-оккупантом Россией капитуляцией. Об этом он написал в своем Facebook.

"Если на него (референдум - ред.) вынесут финальное узаконивание автономии "днрлнр" (а с ним - амнистию убийц, легализацию оккупационных армий, судов, представительство в Верховной Раде и так далее), то это будет референдум о капитуляции. И первый шаг в этом направлении был сделан в 2015 году", - заявил он, назвав "первым шагом" проголосованный в 2015 году особый статус оккупированных территорий Донбасса.

Он считает, что для окончательного решения по автономии захваченных РФ территорий нужно "конституционное большинство в парламенте, или референдум".

"Я лично хочу услышать от президента Зеленского официальную позицию относительно дальнейших шагов в этом направлении. Безопасность страны - это прямая обязанность главы государства. Не стоит перекладывать непростые задачи на измученное войной и бедностью общество", - призвал политик.

21 мая новый глава АП Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский планирует референдум по вопросу мирных договоренностей с Россией. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что на плебисците принять выгодные Кремлю решения. Пятый президент Петр Порошенко назвал это попыткой капитуляции.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, андрей садовый, референдум, капитуляция
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