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23.05.2019, 16:41

Вакарчук напомнил Зеленскому, чем закончился референдум по Brexit

Вакарчук напомнил Зеленскому, чем закончился референдум по Brexit - Фото
Святослав Вакарчук (скриншот из видеозаписи)

Вакарчук отметил, что, по его мнению, настоящий лидер выходит к людям с предложением референдума, когда у него уже есть своя собственная позиция

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает референдум действенным способом народного волеизъявления, а не "перекладывания ответственности на народ". Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ", - сказал Вакарчук.

Он отметил, что, по его мнению, настоящий лидер выходит к людям с предложением референдума, когда у него уже есть своя собственная позиция.

"Например, Дэвид Кэмерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо нести ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", - сказал лидер Голоса.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. 

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что референдум о заключении мирных договоренностей с РФ "не имеет законодательной инициативы, это способ выяснить мнение общества".

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Теги: Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук, brexit, референдум
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