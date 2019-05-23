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23.05.2019, 16:17

Зеленский пояснил свою идею референдума по заключению мира с РФ

Зеленский пояснил свою идею референдума по заключению мира с РФ - Фото
Фото: president.gov.ua

Этот референдум "не имеет законодательной инициативы, это способ выяснить мнение общества"

Президент Владимир Зеленский заявил, что референдум о заключении мирных договоренностей с РФ "не законодательный референдум, а информационный". Об этом Зеленский сказал во время встречи с общественными активистами в Администрации президента, сообщает пресс-служба АП.

"Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, это способ выяснить мнение общества", - говорится в сообщении.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями.

"Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом", - говорится в сообщении пресс-службы АП.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он также сказал, что АП не будет озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ. В Кремле заявили, что вопрос такого референдума - это внутреннее дело Украины.

 

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, референдум
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