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07.06.2019, 09:41

Зеленский: Россия частично потеряла контроль над наемниками

Зеленский: Россия частично потеряла контроль над наемниками - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент отреагировал на эскалацию в зоне проведения операции объединенных сил, где за сутки погибли четверо военных и 10 получили ранения/травмы

Президент Владимир Зеленский полагает, что страна-агрессора Россия "по меньшей мере частично" потеряла контроль над своими гибридными войсками в Донбассе. Так выразился глава государства, комментируя эскалацию на востоке страны.

В сообщении на сайте Администрации президента говорится: Зеленский надеется, что Москва "возобновит контроль над этими подразделениями".

"Президент поблагодарил за мужество и стойкость военнослужащих, которые подверглись атаке", - пишет пресс-служба АП.

В результате обострения на фронте за минувшие сутки погибли четверо военных.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, война в донбассе
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