Зеленский: Россия частично потеряла контроль над наемниками

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент Владимир Зеленский полагает, что страна-агрессора Россия "по меньшей мере частично" потеряла контроль над своими гибридными войсками в Донбассе. Так выразился глава государства, комментируя эскалацию на востоке страны.

В сообщении на сайте Администрации президента говорится: Зеленский надеется, что Москва "возобновит контроль над этими подразделениями".

"Президент поблагодарил за мужество и стойкость военнослужащих, которые подверглись атаке", - пишет пресс-служба АП.

В результате обострения на фронте за минувшие сутки погибли четверо военных.

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