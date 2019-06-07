Обострение на фронте в Донбассе: за сутки погибли четверо военных

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Общие потери украинской армии за прошлые сутки по состоянию на 07:00 утра - четверо погибших и 10 военных с ранениями/травмами. Об этом говорится в утренней сводке операции объединенных сил.

6 июня боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС, из них раз - с применением запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм. Также использовались ПТРК, вооружение БМП и пехотное оружие. За этот период погибли два бойца, двое ранены.

7 июня позиции ООС обстреляли уже семь раз, в том числе Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 мм. Погибли двое, четверо получили ранения, еще четверо травмированы.

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