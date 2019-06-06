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06.06.2019, 07:52

ВСУ взяли стратегическую высоту "Дерзкая" под Мариуполем: карта

ВСУ взяли стратегическую высоту "Дерзкая" под Мариуполем: карта - Фото
Около Водяного (фото - Данил Поперека / Google Maps)

Около "высоты 73" не раз гибли и получали ранения военные ВСУ, однако потери противника, по данным воевавших там бойцов, были несравненно выше

ВСУ заняли ряд укрепленных и стратегически важных позиций врага около поселка Водяное под Мариуполем. Об этом сообщил волонтер Serg Marco и источники в армии, в частности 79-й бригаде ДШВ и у морпехов в 36-й. Также сообщение об этом косвенно подтверждено ГПУ, где показали брошенную боевиками на позициях экипировку и оружие.

Опорный пункт в Пикузах гибридная армия РФ возвела зимой 2015-2016 годов: он располагался в 600 м на восток по дороге от юго-восточного конца поселка.

"Была такая позиция. Сепары называли ее "Дерзкая". Она была в наивысшей точкой и контролировала Водяное", - пишет волонтер о ситуации.

Морпехи "подкопались" к этому опорнику и фактически зашли по траншеям в тыл, то есть взяли позицию оккупантов "в огневой мешок".

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"И вот, неделю спустя после того как на этих позициях (у боевиков) были потери - почти взвод убитыми и ранеными, сепары ушли и не вернулись. На позиции зашли ВСУ. Вот такая тактика в позиционной войне. Без штурмов. Потихоньку, исподтишка. Но с огромными потерями для врага", - роезюмировал Serg Marco.

Благодаря тому, что на этой стратегической "высоте 73" больше нет оккупантов, есть шанс, что они перестанут обстреливать поселки Водяное и Лебединский. О событиях войны в Донбассе можно следить в хронике.

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Теги: война в донбассе, мариуполь, опорный пункт, высота, Дерзкая
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