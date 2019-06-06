Дело МН17: есть новые документы по российскому ЗРК Бук в Донбассе

Боевики на месте крушения МН17 (фото - ЕРА)

17 июля 2014 года, когда над Донбассом оккупационные российские войска сбили лайнер рейса МН17, вблизи границы в Ростовской области находились более 170 военных из подразделений ПВО РФ, причем 15 июля они получили сухпайки на пять суток. Об этом пишет российская Новая газета со ссылкой на документы без грифа секретности.

Ранее не обнародованные документы касаются безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года.

Также это выписки из приказов о постановке военных армии России на довольствие и выдаче сухпайков.

Инфографика: Анна Жаворонкова/Новая газета

В доступной телефонограмме дежурного по 11-й региональной Военной автомобильной инспекции (ВАИ) капитана Е. Беляева от 22 июня 2014 года говорится, что 23 июня необходимо "организовать сопровождение военной техники" по дорогам общего пользования.

Приказ адресован руководству 56-й курской и 47-й воронежской ВАИ, которые находятся по уже расследованному маршруту ЗРК Бук. Документ подписан подполковником 69-й бригады ВС РФ Аладьиным.

В нем - список из нескольких грузовиков, которые прибудут в Курск из Белгорода: КамАЗ с номером 4267 АН (он позже замечен при перевозке Бука в Миллерово Ростовской области).

Из приказа врио командира 53-й зенитно-ракетной бригады (в/ч 32406) Демидома и врио начальника штаба майора Горбатых следует, что военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. Там речь идет о том, что нужно обеспечить сухпайками на пять суток 170 военных.

"Судя по этим деталям, противоракетчики явно не собирались долго задерживаться с "боевым дежурством" в 30 км от границы и вместе с сухпайками будто отправились из Миллерово в другое место... Как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы?" - задает риторический вопрос автор статьи Павел Каныгин.

Те военные 53-й бригады ВС РФ, которых журналисты смогли отыскать для разговора, на контакт по теме идти отказались с аргументами вроде "ничего вам сказать не могу; о действиях (родины) говорить не имею права".

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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