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19.02.2019, 15:55

Дело МН17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ Иванникова

Дело МН17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ Иванникова - Фото
Фото: EPA

СБУ объявила в розыск ГРУшника Олега Иванникова, которого подозревают в причастности к катастрофе MH17

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Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ России Олега Иванникова, которого считают причастным к крушению малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом Министерство внутренних дел сообщает у себя на сайте.

По данным МВД, Иванникова объявили в розыск 21 января этого года.

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Офицеру ГРУ предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УПК Украины.

Напомним, в мае прошлого года международная группа волонтерской разведки по публичным источникам информации Bellingcat назвала Иванникова одним из ключевых подозреваемых по делу MH17. Bellingcat назвал имя и опубликовал фото фигуранта.

"Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что "Андрей Иванович" или "Орион", принимавший участие в переброске в Украину "Бука", сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников", - указывала группа.

По данным Conflict Intelligence Team, ранее подозреваемый служил "министром обороны Южной Осетии".

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Теги: сбу, розыск, MH17, олег иванников
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