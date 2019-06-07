Артудар на Светлодарской дуге: два бойца погибли, восемь раненых

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Сегодня ночью, 7 июня, в районе поселка Новолуганское на Светлодарской дуге фронта обострение: нарушив минские соглашения, российская гибридная армия применила артиллерию. Двое военных погибли, восемь ранены, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника", - подчеркнули в штабе.

Разведка сообщила, что "потери врага уточняются".

После визита на переговоры с оккупантами в Минске глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма предложил "не стрелять в ответ" в Донбассе. Позднее у президента заявили, что эта фраза якобы "вырвана из контекста", однако в первоначальном сообщении пресс-службы АП это было не так. Сам Кучма затем пояснил, что предложение было его "личным мнением, и решение за президентом".

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