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Начался форум регионов Украины и Беларуси: что обсуждают

Начался форум регионов Украины и Беларуси: что обсуждают - Фото
Фото: zhitomir-online.com
03.10.2019, 13:34

В форуме участвуют делегации из шести областей Беларуси и 22 регионов Украины

Сегодня, 3 октября, в Житомире стартовал двухдневный второй форум регионов Украины и Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ.

В форуме принимают участие делегации из шести областей Беларуси и 22 регионов Украины.

Экофорум начался в Житомирском национальном агроэкологическом университете.

На форуме обсудили такие направления дискуссий: органическое земледелие, экологические проблемы рек, радиоактивное загрязнение, санитарное состояние сосновых лесов, экологическое образование и воспитание учащихся, применение космических систем дистанционного зондирования Земли.

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Владимир Зеленский александр лукашенко Житомир форум регионов
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