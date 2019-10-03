Начался форум регионов Украины и Беларуси: что обсуждают

Фото: zhitomir-online.com

Сегодня, 3 октября, в Житомире стартовал двухдневный второй форум регионов Украины и Беларуси. Об этом сообщают местные СМИ.

В форуме принимают участие делегации из шести областей Беларуси и 22 регионов Украины.

Экофорум начался в Житомирском национальном агроэкологическом университете.

На форуме обсудили такие направления дискуссий: органическое земледелие, экологические проблемы рек, радиоактивное загрязнение, санитарное состояние сосновых лесов, экологическое образование и воспитание учащихся, применение космических систем дистанционного зондирования Земли.