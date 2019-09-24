"Я за НАТО". Верещук прокомментировала скандальное интервью

Ирина Верещук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат фракции Слуга народа, глава подкомитета Рады по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук прокомментировала Укринформу свое интервью 112 телеканалу, в котором заявляла, что якобы Украину не ждут в НАТО.

По словам народной избранницы, ее слова были выдернуты из контекста и она, на самом деле, выступает за курс Украины в НАТО.

"Я не то, что не "против", а всеми возможными средствами и силами "за" шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу. За то, чтобы стучать в эту дверь, за все программы сотрудничества по внедрению стандартов. В том же интервью говорила, что проведение Ассамблеи НАТО в Украине будет прекрасной для нас возможностью для продолжения укрепления наших отношений", - объяснила она.

В то же время Верещук не отказалась от высказанного ранее тезиса, что Украину якобы в НАТО не ждут.

"Нас пока не ждут там, и я предпочитаю быть честной с обществом", - подытожила она.

В интервью 112 Украина Верещук заявила, что " нам нельзя идти туда , где нас не ждут". Кроме того она добавила, что ей импонирует модель Финляндии, которая по ее словам "глубже интегрирована в НАТО, чем некоторые страны НАТО", однако не вступает в состав Альянса, чтоб не иметь проблем с Россией.

Ранее Верещук уже поставила под сомнение европейские ценности , которые якобы не совпадают с традиционными украинскими.

Читайте также: Нардеп Слуги народа - журналисту: Кто вы такая, чтобы проверять?