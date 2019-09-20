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Нардеп Слуги народа - журналисту: Кто вы такая, чтобы проверять?

Нардеп Слуги народа - журналисту: Кто вы такая, чтобы проверять? - Фото
Николай Тищенко (фото - скриншот видео)
20.09.2019, 12:35

Николай Тищенко нахамил журналисту Радио Свобода

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко отказался отвечать на вопросы и посоветовал журналисту "попить воды". Об этом сообщает Twitter Радио Свобода. 

"Слуги народа Николай Тищенко и Артем Культенко, кажется, не любят отвечать на вопросы журналистов Радио Свобода", - отмечается в сообщении.

Журналист спросила их, кто сейчас возглавляет Минздрав. "Девушка, Вы сегодня этот вопрос задавали 50 раз всем нашим коллегам, зачем Вы это делаете, какая Ваша цель?" - сказал Культенко.

Журналист объяснила, что многие обвиняют нардепов Слуги народа в том, что они голосуют, но не читают законы, напомнив о недавнем голосовании за кандидатуру главы Минздрава.

"Попейте водички, вам полезно", - сказал Тищенко.

Культенко отметил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", однако он якобы не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

В ответ журналистка еще раз объяснила, что общественность обвиняет "слуг народа" в том, что многие не читают законопроектов, за которые голосуют, именно поэтому она проверяет.

"А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну, кто вы? Мой отец или моя жена?" - сказал Тищенко.  

Журналист отреагировала и сказала, что она представитель СМИ, а задача СМИ заключается в том, чтобы контролировать власть.

  • 16 сентября глава ОП Андрей Богдан обвинил СМИ в коррумпированности и в том, что часть журналистской среды не соответствует стандартам журналистской этики.

Читайте также: В Слуге народа есть сумасшедшие, психически больные - Богдан

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Слуга народа Николай Тищенко видео радио свобода
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