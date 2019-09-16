В Слуге народа есть сумасшедшие, психически больные - Богдан

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС News Україна рассказал о непростых взаимоотношениях Банковой с членами фракции Слуги народа.

Журналист спросил у него, как он реагирует на то, что "слуги народа" уже якобы жалуются, что ОПУ хочет сделать из них "подконтрольных ручных животных".

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек. У каждого из нас есть фобии: и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать", - считает Богдан.

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Он полагает, что разногласия в отношениях с фракцией могли быть вызваны тем, что часть "слуг народа" пришли из "другого круга общения".

"Есть 254 человека, большинство из которых пришли не из твоего круга общения. Часть людей пришла реально из Фейсбука. Часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу - мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть те, кого давали областные штабы. Есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр. Есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели", - рассказал о фракции Богдан.

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