"Исторический момент". Слуги народа не собрали 226 голосов в Раде

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народные депутаты не смогли проголосовать за принятие сокращения срока подготовки ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в законодательный акты об управлении безопасностью автомобильных дорог N1061. Об этом свидетельствуют данные с сайта Рады.

За сокращенную процедуру проголосовали 223 народных избранника из 226 необходимых.

208 народных депутатов из Слуги народа проголосовали "за", 17 - не голосовали, а 26 нардепов и вовсе отсутствовали в зале.

Также "за" законопроект проголосовали два депутата из Оппозиционной платформы - За життя, восемь - внефракционных депутатов и пять избранников из депутатской группы За будущее.

Нардеп из фракции Голос Александра Устинова прокомментировала это событие, написав в Facebook: "Исторический момент. Впервые в Верховной Раде монобольшинству не нашлось 226 голосов и решение не принято".

Сам законопроект был принят в первом чтении и сейчас готовится ко второму.