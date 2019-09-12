Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Исторический момент". Слуги народа не собрали 226 голосов в Раде

"Исторический момент". Слуги народа не собрали 226 голосов в Раде - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 16:46

Народные депутаты не смогли проголосовать за принятие сокращенной процедуры голосования за законопроект N1061

Народные депутаты не смогли проголосовать за принятие сокращения срока подготовки ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в законодательный акты об управлении безопасностью автомобильных дорог N1061. Об этом свидетельствуют данные с сайта Рады. 

За сокращенную процедуру проголосовали 223 народных избранника из 226 необходимых. 

208 народных депутатов из Слуги народа проголосовали "за", 17 - не голосовали, а 26 нардепов и вовсе отсутствовали в зале. 

Также "за" законопроект проголосовали два депутата из Оппозиционной платформы - За життя, восемь - внефракционных депутатов и пять избранников из депутатской группы За будущее.  

Нардеп из фракции Голос Александра Устинова прокомментировала это событие, написав в Facebook: "Исторический момент. Впервые в Верховной Раде монобольшинству не нашлось 226 голосов и решение не принято". 

Сам законопроект был принят в первом чтении и сейчас готовится ко второму. 

  • Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.
  • В парламент прошли: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа/За життя (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).
  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной рады IX созыва. 
  • Президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство в этом созыве парламента. 
Напишите нам
верховная рада Слуга народа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 