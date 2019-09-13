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Есть партия, а есть друзья. "Слуга народа" - о юбилее Сукриса

Есть партия, а есть друзья. "Слуга народа" - о юбилее Сукриса - Фото
Михаил Радуцкий (фото - Facebook)
13.09.2019, 15:20

По словам Радуцкого, Суркис ему "политически помог" в 1995-м

Депутат фракции Слуга народа Михаил Радуцкий объяснил, что присутствовал на празднования дня рождения депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса, потому что тот остается его другом несмотря на партийную принадлежность. Об этом Радуцкий рассказал в комментарии Радио Свобода.

"Мы друзья с 91-го года. И я считаю, что флаг, знамя, под которым кто бывает, дружбе не должен мешать. Я друзей никогда не менял. Это мой друг, личный, и я этого не стыжусь", - озвучил свою позицию депутат.

По словам Радуцкого, Суркис ему "политически помог" в 1995 году.

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"В 95-м году у меня стоял вопрос, или закрывать компанию, или искать где-то помощи, даже не денежной, а политической. У нас хотели отобрать лицензию. Тогда мне он помог, именно этот человек", - рассказал об истории дружбы Радуцкий.

Тем не менее сотрудничать с депутатами ОПЗЖ Радуцкий не хочет.

"С ОПЗЖ я сотрудничать никогда не собирался, это партия … И некоторые фамилии в этой партии - это люди, которые меня, ну, сказать - огорчают - это ничего не сказать. Но это есть партия, то есть дружеские отношения, друзья", - подытожил нардеп.

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Слуга народа михаил радуцкий Григорий Суркис Оппозиционная платформа ОПЗЖ
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