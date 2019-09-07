Кварталовцы и президенты: кого пригласил на юбилей Суркис - видео

На праздновании 70-летнего юбилея депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса собралось немало VIP-гостей, среди которых были как представители "старых", так и "новых" элит. Об этом сообщают журналисты программы Схемы. Коррупция в деталях.

По их информации, празднование прошло 4 сентября в столичном отеле Интерконтиненталь.

Около 21:00 съемочная группа сняла кадры, на которых видно, что к отелю подъехал новоизбранный глава СБУ Иван Баканов. Он подождал первого помощника президента Сергея Шефира, с которым и направился отмечать юбилей политика. Покинули праздник они одновременно - около полуночи.

Иван Баканов и Сергей Шефир у отеля (Фото: Схеми. Корупція в деталях)

Помимо приближенных к президенту Владимиру Зеленскому чиновников, на празднике были замечены олигархи Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, экс-главы государства Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также экс-глава СБУ Василий Грицак.

Игорь Коломойский (Фото: Схеми. Корупція в деталях )

Немало было на празднике и депутатов от ОПЗЖ. Среди них: Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Наталия Королевская, Василий Нимченко, Юрий Павленко.

Читайте также: Медведчук в гостях у Путина: Позиция ОПЗЖ - снять санкции с РФ