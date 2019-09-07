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Баканов о юбилее Суркиса: Я еще и оперативный сотрудник

Баканов о юбилее Суркиса: Я еще и оперативный сотрудник - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.09.2019, 17:05

Судя по ответу главы СБУ, можно предположить, что он был на вечеринке Суркиса по служебным делам

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил theБабелю, что присутствовал на праздновании 70-летия народного депутата от Оппозиционной платформы — За життя Григория Суркиса.

Судя по ответу Баканова, можно предположить, что он был на вечеринке Суркиса по служебным делам.

"Я кроме всего прочего сегодня и оперативный сотрудник", — ответил Баканов.

Вчера программа Схемы показала видео, на котором зафиксировано, как Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир посетили празднование дня рождения Суркиса 4 сентября столичном отеле Интерконтиненталь.

На празднике были замечены Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, а также экс-глава СБУ Василий Грицак.

Баканов с Шефиром приехали около 21:00 и покинули праздник около полуночи.

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юбилей Иван Баканов Григорий Суркис
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