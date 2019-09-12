На юбилее Суркиса гуляли также Аваков, Луценко и Гройсман - Схемы

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Ранее журналисты сняли на празднике главу СБУ Ивана Баканова и помощника президента Сергея Шефира

На юбилее депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса 4 сентября в столичном отеле Интерконтиненталь присутствовали действующий глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман и экс-генпрокурор Юрий Луценко. Об этом сообщает программа "Схемы" со ссылкой на три независимых друг от друга источника.

Ранее журналисты проекта показали видео, на котором возле отеля Интерконтиненталь 4 сентября зафиксировали главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира.

Также на празднике были замечены олигархи Виктор ПинчукГеннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, экс-главы государства Леонид КравчукЛеонид Кучма и Виктор Ющенко, а также экс-глава СБУ Василий Грицак.

Гройсман, Луценко и Аваков, предполагают "Схемы", скорее всего уехали с празднования в автомобилях через подземный паркинг, поэтому их не удалось снять на видео.

В комментарии журналистам Аваков сказал, что является главой физкультурно-спортивного общества "Динамо", а в подконтрольных ему ведомствах расследований против Суркиса нет.

Сам Суркис отказал журналистам в комментарии.

Баканов, отвечая на вопрос, что он делал на праздновании дня рождения Суркиса, сказал: "Я кроме всего прочего сегодня и оперативный сотрудник".

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Теги: владимир гройсман, юрий луценко, арсен аваков, юбилей, Григорий Суркис
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