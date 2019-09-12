Новая Рада впервые не смогла принять законопроект

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект 1075 об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины.

"За" проголосовали 214 нардепов, "против" - 30, в том числе два нардепа из Слуги народа, воздержались 76, 66 не голосовали.

Фракция Слуга народа дала 210 голосов за законопроект, еще 4 голоса "за" дали внефракционные депутаты.

Депутаты видят проблему в том, что сейчас невозможно установить, какие именно акты советских времен до сих пор действуют, поскольку отсутствует база такого законодательства.

Предполагалось, что законопроект отменит действие в Украине законодательства СССР и УССР, кроме тех актов, которые связаны с получением Украиной независимости и такими вопросами, как административно-территориальное устройство, госграница и международные обязательства, а также организационно-распорядительных и индивидуальных актов.