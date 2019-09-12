Рада взялась за План обороны Украины

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1011 об организации обороны государства.

"За" проголосовали 316 депутатов, "против" - 19, воздержались девять и 54 не голосовали.

Законопроект, поданный в парламент президентом Владимиром Зеленским, должен закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом "Плана обороны Украины". План должен скоординировать деятельность сил обороны и дать возможность государственным органам, органам местного самоуправления, системе гражданской обороны и национальной экономике подготовиться к переходу с мирного на военное положение и дать отпор вооруженной агрессии.