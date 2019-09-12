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Рада взялась за План обороны Украины

Рада взялась за План обороны Украины - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 11:03

План должен подготавливаться и утверждаться президентом

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1011 об организации обороны государства.

"За" проголосовали 316 депутатов, "против" - 19, воздержались девять и 54 не голосовали.

Законопроект, поданный в парламент президентом Владимиром Зеленским, должен закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом "Плана обороны Украины".  План должен скоординировать деятельность сил обороны и дать возможность государственным органам, органам местного самоуправления, системе гражданской обороны и национальной экономике подготовиться к переходу с мирного на военное положение и дать отпор вооруженной агрессии.

  • Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть 17 законопроектов, включая изменения в регламент Рады, отсрочку штрафа за "евробляхи", меры по поддержке кинематографа и штрафы за прогулы депутатов.
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верховная рада План обороны
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