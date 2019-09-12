Чем сегодня займется Рада: прогулы депутатов, оборона, евробляхи

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть 17 законопроектов. Проект повестки дня заседания опубликован на сайте парламента.
Среди законопроектов, которые будут рассмотрены - изменения в регламент Рады, штрафы депутатов за прогулы, законодательное регулирование Плана обороны Украины, отсрочка штрафа за "евробляхи", поддержка кинематографа.
Также, возможно, сегодня парламент примет решение о роспуске действующего состава ЦИК.
Законопроекты, которые будут сегодня рассмотрены:
1039, изменения в регламент о внесении поправок перед вторым чтением: если раньше поправки могли касаться только текста, который уже был рассмотрен в первом чтении, то теперь, как исключение, профильный комитет сможет вносить поправки в части, которая не рассматривалась перед голосованием;
1044, перевод законодательного процесса на электронный документооборот;
1035, отмена выплат депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, введение обязательной личной регистрации на пленарном заседании;
1011, об организации обороны государства - закрепляет на законодательном уровне План обороны Украины, который должен разрабатывать и утверждать президент;
1030, об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств - штраф за "евробляхи" хотят отложить еще на 90 дней;
1063, об источниках формирования государственного дорожного фонда - предлагается направить в него штрафы за нарушения законодательства об автомобильном транспорте;
1058, о госсубсидии иностранцам при производстве фильмов в Украине;
1074, о государственной поддержке кинематографии - закрепление защищенных статей в бюджете, создание механизмов привлечения частного финансирования;
1041, об источниках финансирования дорожного хозяйства;
1048, о внедрении института авторизованного экономического оператора по образцу ЕС;
1082, о режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы;
1069, об усовершенствовании регулирования рынков финансовых услуг - предлагается сократить количество регуляторов и контролирующих органов на рынке небанковских финансовых услуг;
1061, об управлении безопасностью автомобильных дорог;
1056, о защите права собственности - предлагаются меры против рейдерства;
1075, об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины;
1008, об органах судейского управления - предлагается новый порядок формирования ВККС, создание при ВСП комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация;
1026, об основаниях передачи дела в Большую палату Верховного суда.