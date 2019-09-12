Чем сегодня займется Рада: прогулы депутатов, оборона, евробляхи

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть 17 законопроектов. Проект повестки дня заседания опубликован на сайте парламента.

Среди законопроектов, которые будут рассмотрены - изменения в регламент Рады, штрафы депутатов за прогулы, законодательное регулирование Плана обороны Украины, отсрочка штрафа за "евробляхи", поддержка кинематографа.

Также, возможно, сегодня парламент примет решение о роспуске действующего состава ЦИК.

Законопроекты, которые будут сегодня рассмотрены:

1039, изменения в регламент о внесении поправок перед вторым чтением: если раньше поправки могли касаться только текста, который уже был рассмотрен в первом чтении, то теперь, как исключение, профильный комитет сможет вносить поправки в части, которая не рассматривалась перед голосованием;

1044, перевод законодательного процесса на электронный документооборот;

1035, отмена выплат депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, введение обязательной личной регистрации на пленарном заседании;

1011, об организации обороны государства - закрепляет на законодательном уровне План обороны Украины, который должен разрабатывать и утверждать президент;

1030, об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств - штраф за "евробляхи" хотят отложить еще на 90 дней;

1063, об источниках формирования государственного дорожного фонда - предлагается направить в него штрафы за нарушения законодательства об автомобильном транспорте;

1058, о госсубсидии иностранцам при производстве фильмов в Украине;

1074, о государственной поддержке кинематографии - закрепление защищенных статей в бюджете, создание механизмов привлечения частного финансирования;

1041, об источниках финансирования дорожного хозяйства;

1048, о внедрении института авторизованного экономического оператора по образцу ЕС;

1082, о режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы;

1069, об усовершенствовании регулирования рынков финансовых услуг - предлагается сократить количество регуляторов и контролирующих органов на рынке небанковских финансовых услуг;

1061, об управлении безопасностью автомобильных дорог;

1056, о защите права собственности - предлагаются меры против рейдерства;

1075, об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины;

1008, об органах судейского управления - предлагается новый порядок формирования ВККС, создание при ВСП комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация;

1026, об основаниях передачи дела в Большую палату Верховного суда.