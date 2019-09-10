Верховная Рада окончательно приняла закон об импичменте

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла законопроект об импичменте президента во втором чтении и в целом, несмотря на возражения ряда депутатов.

"За" проголосовали 245 депутатов (244 из фракции Слуга народа и спикер парламента Дмитрий Разумков), "против" - 73, воздержались - 55, не голосовали - 31.

Перед тем, как поставить законопроект об импичменте на голосование во втором чтении и в целом, Верховная Рада по инициативе спикера приняла решение о том, что законопроект не требует доработки. За это решение проголосовали 245 депутатов: 243 из Слуги народа и два внефракционных (Разумков и первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук). Против были 82 нардепа из фракций ОПЗЖ (26), ЕС (25), Голос (20), Батькивщина (5) и За будущее (4).

Для того, чтобы инициировать процедуру, нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого будет создана временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 337 голосами.

Читайте также: Тема дня. Прикосновенные: что теперь ждет депутатов Верховной Рады