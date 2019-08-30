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Зеленский предложил, за что и как увольнять президента

Зеленский предложил, за что и как увольнять президента - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.08.2019, 20:37

Опубликован законопроект о процедуре импичмента президента

На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта президента Владимира Зеленского об импичменте.

Согласно проекту закона, парламент может снять с должности президента в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Документ предлагает, чтобы основанием для инициирования импичмента было письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. 

Это представление, по мысли автора законопроекта, должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии. В случае включения в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об инициировании импичмента парламент создает такую комиссию.

В состав специальной временной следственной комиссии входят народные депутаты с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп), а также включаются специальный прокурор и специальные следователи. Порядок создания, состав, права и обязанности членов комиссии подробно описаны в законопроекте.

Специальная временная следственная комиссия проводит расследование наличия факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или другого преступления проверяет доказательства и готовит предложения по проекта постановления ВР об обвинении президента.

В документы указаны права и обязанности спецпрокурора и следователей комиссии, а также защитника президента.

Когда выводы и предложения комиссии готовы, их рассматривает парламент - эта процедура тоже подробно разъяснена в проекте закона.

Если Рада принимает решение об обвинении президента, то параллельно принимается постановление об обращении в Конституционный суд, а затем Верховный суд.

Если суды соглашаются с тем, что президент совершил госизмену или другое преступление, парламент тайным голосованием принимает решение о снятии его с должности.

Причиной для остановки процедуры импичмента является заявление президента об отставке по собственному желанию. 

Детально ознакомиться с законопроектом можно, загрузив его на сайте Верховной Рады.

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Владимир Зеленский импичмент
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