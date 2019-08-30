Что они хотят изменить. 10 главных политических идей Слуги народа

Фото: Facebook Слуги народа

В ночь на 30 августа новый состав Верховной Рады направил на рассмотрение комитетов 25 политических законопроектов. О чем половина из них, неизвестно, так как на этот момент на сайте Рады тексты эти документы не опубликованы. LIGA.net отобрала десять самых важных из них, тексты которых уже есть. Детальнее о каждом мы будем писать в последующие дни и недели. А сейчас - короткое описание законопроектов, которые скоро рассмотрит Рада:

1. ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА (об особой процедуре устранения президента с поста, N1012).

Определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента в случае смещения с поста в порядке импичмента.

2. ЗАПРЕТЯТ СПАМ ЗАКОНАМИ (о внесении изменений в некоторые законы относительно права законодательной инициативы народных депутатов, N1040).

Законопроект о "законодательном спаме". Документом предлагается ограничить (в рамках положений Конституции) право "индивидуальной" законодательной инициативы депутата и установить, что только депутаты в количестве самой маленькой зарегистрированной фракции (группы) имеют право регистрировать законы.

3. БУДУТ ЛИШАТЬ ДЕНЕГ ЗА ПРОГУЛЫ (о внесении изменений в некоторые законы относительно потери права нардепов на финобеспечение, N1035).

Законопроект предлагает лишать депутатов выплат за систематические прогулы пленарных заседаний или заседаний комитетов, в которые они входят.

4. ПЛАН ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства, N1011).

Проектом закона предусмотрено издание плана перехода с мирного на военное положение, отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне. Право утверждать структуру этого плана отводится президенту.

5. НАЦГВАРДИЮ ПОДЧИНЯТ ПРЕЗИДЕНТУ (о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Национальной гвардии, N1007).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях особого периода, когда осуществляется противодействие военной агрессии РФ, руководство военными формированиями, в том числе и Нацгвардией, принадлежит не к сфере внутренних дел (МВД), а к сфере национальной безопасности и обороны. Документ определяет механизмы реализации конституционных полномочий президента по руководству деятельностью Нацгвардией.

6. ОКОЛО 30000 ЗП ДЛЯ НОВЫХ ПРОКУРОРОВ (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, N1032).

Законопроект предусматривает проведение аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур, уменьшение максимального количества сотрудников органов прокуратуры с 15000 до 10000 человек, повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (с 2020 года прожиточный минимум - более 2000 грн) и так далее.

7. РЕФОРМА НАПК (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, N1029).

Законопроект предлагает изменить форму правления НАПК с коллегиальной на единоличную. Главу агентства будет назначать Кабмин по результатам отбора. Также определяется порядок отбора, основания для досрочной отставки главы НАПК и др. В частности, предлагается отменить право кандидатов на внеочередных выборах не подавать декларации.

8. ВИДИШЬ КОРРУПЦИЮ - СООБЩИ - ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ (о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции, N1010)

Законопроект должен урегулировать правовой статус обличителей, установить их права, гарантии и механизмы защиты.

9. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ АКТИВЫ (о внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов, N1031)

Законопроект восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также вводит институт взыскания в доход государства необоснованных активов чиновников.

10. РЕФОРМА АНТИКОРСУДА (о внесении изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда), N1025).

Законопроект направлен на обеспечение полного, эффективного, своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки, а также введение четких правил очередности передачи суду подсудимых ему дел.

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