Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Что они хотят изменить. 10 главных политических идей Слуги народа

Что они хотят изменить. 10 главных политических идей Слуги народа - Фото
Фото: Facebook Слуги народа
30.08.2019, 18:01

Один из законопроектов предусматривает переход Нацгвардии, которая сейчас подчиняется Авакову, под руководство президента

В ночь на 30 августа новый состав Верховной Рады направил на рассмотрение комитетов 25 политических законопроектов. О чем половина из них, неизвестно, так как на этот момент на сайте Рады тексты эти документы не опубликованы. LIGA.net отобрала десять самых важных из них, тексты которых уже есть. Детальнее о каждом мы будем писать в последующие дни и недели. А сейчас - короткое описание законопроектов, которые скоро рассмотрит Рада:

1. ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА (об особой процедуре устранения президента с поста, N1012).

Определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента в случае смещения с поста в порядке импичмента.

2. ЗАПРЕТЯТ СПАМ ЗАКОНАМИ (о внесении изменений в некоторые законы относительно права законодательной инициативы народных депутатов, N1040).

Законопроект о "законодательном спаме". Документом предлагается ограничить (в рамках положений Конституции) право "индивидуальной" законодательной инициативы депутата и установить, что только депутаты в количестве самой маленькой зарегистрированной фракции (группы) имеют право регистрировать законы.

3. БУДУТ ЛИШАТЬ ДЕНЕГ ЗА ПРОГУЛЫ (о внесении изменений в некоторые законы относительно потери права нардепов на финобеспечение, N1035).

Законопроект предлагает лишать депутатов выплат за систематические прогулы пленарных заседаний или заседаний комитетов, в которые они входят.

4. ПЛАН ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства, N1011).

Проектом закона предусмотрено издание плана перехода с мирного на военное положение, отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне. Право утверждать структуру этого плана отводится президенту.

5. НАЦГВАРДИЮ ПОДЧИНЯТ ПРЕЗИДЕНТУ (о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности Национальной гвардии, N1007).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях особого периода, когда осуществляется противодействие военной агрессии РФ, руководство военными формированиями, в том числе и Нацгвардией, принадлежит не к сфере внутренних дел (МВД), а к сфере национальной безопасности и обороны. Документ определяет механизмы реализации конституционных полномочий президента по руководству деятельностью Нацгвардией.

6. ОКОЛО 30000 ЗП ДЛЯ НОВЫХ ПРОКУРОРОВ (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, N1032).

Законопроект предусматривает проведение аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур, уменьшение максимального количества сотрудников органов прокуратуры с 15000 до 10000 человек, повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (с 2020 года прожиточный минимум - более 2000 грн) и так далее.

7. РЕФОРМА НАПК (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, N1029).

Законопроект предлагает изменить форму правления НАПК с коллегиальной на единоличную. Главу агентства будет назначать Кабмин по результатам отбора. Также определяется порядок отбора, основания для досрочной отставки главы НАПК и др. В частности, предлагается отменить право кандидатов на внеочередных выборах не подавать декларации.

8. ВИДИШЬ КОРРУПЦИЮ - СООБЩИ - ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ (о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции, N1010)

Законопроект должен урегулировать правовой статус обличителей, установить их права, гарантии и механизмы защиты.

9. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ АКТИВЫ (о внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов, N1031)

Законопроект восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также вводит институт взыскания в доход государства необоснованных активов чиновников.

10. РЕФОРМА АНТИКОРСУДА (о внесении изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда), N1025).

Законопроект направлен на обеспечение полного, эффективного, своевременного судебного рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям в разумные сроки, а также введение четких правил очередности передачи суду подсудимых ему дел.

Читайте также: Как Зеленский предлагает изменить выборы в Раду: законопроект

Напишите нам
верховная рада Слуга народа законопроект
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 