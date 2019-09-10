Рада сделала шаг к принятию закона об импичменте президента

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об импичменте президента.

"За" проголосовали 337 депутатов, "против" - 0, воздержались - 46, не голосовали - 24.

Для того, чтобы инициировать процедуру, нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого будет создана временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 337 голосами.

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