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Ответственность за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг

Ответственность за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 11:07

Законопроект в первом чтении поддержали 316 нардепов

Верховная Рада приняла в первом чтении поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1031 о конфискации незаконных активов чиновников и представителей местного самоуправления.

Законопроект поддержали 316 депутатов, 0 проголосовали против, 38 воздержались, 46 не голосовали.

Фракция Европейская солидарность воздержалась при голосовании, не дав ни одного голоса "за".

Законопроект возвращает в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, которая ранее была исключена как не соответствующая Конституции по решению КСУ.

Согласно новой редакции статьи, приобретение госчиновником или представителем местного самоуправления активов, которые больше чем на 15000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышают его законные доходы, будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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верховная рада незаконное обогащение
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